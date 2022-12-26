Çatalköy-Esentepe Belediyesi Meclis Üyeleri belirlendi

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçim sonuçları açıklanmaya devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan sonuçlara göre, Çatalköy-Esentepe Belediyesi Meclis üyelikleri için CTP 5, UBP 4, YDP 1 üye çıkardı.

Oy oranları ise söyle:

“CTP yüzde 43.53, UBP yüzde 36.23, YDP yüzde 11.82, DP yüzde 8.42”

Kazanan isimler aldıkları oy sırasına göre şöyle:

“CTP: Halit Ağırtaş, Başak Tümkan, Mehmet Nasiboğlu, Bayram Özgüm, Serda Kim,

UBP: Seymen Dede, Derviş Albayrak, Zeki Saraç, Engin Ercenap

YDP: Kadir Karal”

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26/12/2022 12:05