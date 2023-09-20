Çatalköy –Esentepe Belediyesi okul çantası dağıttı

Çatalköy –Esentepe Belediyesi, eğitim yılının başlaması vesilesiyle okul çantası dağıttı.

Belediye’den verilen bilgiye göre, Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, yeni eğitim yılının ilk gününde Esentepe ve Çatalköy ilkokullarını ziyaret etti. Ziyarette 4 yaş, ana sınıf ve birinci sınıf öğrencilerine çanta hediye edildi.

Çatalköy –Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok konuyla ilgili açıklamasında, “Belediye olarak eğitime sürekli destek veriyoruz. Bu yıl da okula başlayan yavrularımızı sevindirmek istedik. Bir yandan da ailelerimizin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçladık. Bu kapsamda 4 Yaş, Ana Sınıf ve 1. Sınıflarına başlayan tüm öğrencilere okul çantası hediye ettik. Güzel günlerde kullansınlar” dedi.