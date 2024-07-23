Çatalköy Esentepe Belediyesi Sinema Günleri Etkinliği Büyük İlgi Gördü

Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, bölgede çocuklara yönelik aktivitelerin hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Yaz atölyesinin ardından plaj hentbolu ve şimdi de sinema günleri etkinlikleri düzenleyerek, çocukların yaz ayını eğlenceli ve sosyal aktivitelerle geçirmelerini sağladıklarını ifade etti.

13-14 Temmuz tarihlerinde KKTC Hentbol Federasyonu işbirliği ile Esentepe Halk Plajı'nda düzenlenen ve toplam 26 takımın katılımıyla 200 sporcunun mücadele ettiği Esentepe Plaj Hentbol Turnuvası da büyük ilgi gördü.

Sinema günleri etkinliği çerçevesinde Esentepe'de bulunan Atatürk Parkı'nda başlayan sinema geceleri, daha sonra Bahçeli Çocuk Parkı, Hz. Ömer Türbesi Rekreasyon Alanı, Karaağaç Çocuk Parkı ve Arapköy'de devam ederek son bulacak. Başkan Kırok, “Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir.” dedi.

Bu etkinlikler sayesinde çocuklar hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de sosyal aktivitelerle gelişimlerine katkı sağlanıyor. Belediye, çocuklara yönelik bu tür etkinlikleri artırarak, onların yaz tatillerini daha verimli geçirmelerine olanak tanımaya devam ediyor.