Çatalköy Esentepe Belediyesi'nden çağrı!

Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Çöp Transfer İstasyonu’nda çıkan yangınla ilgili bilgisi olanları belediye ve polisle paylaşmaya çağırdı.

Yazılı açıklama yapan Kırok, “Göreve gelmeden önce eleştirdiğim bir konu olan çöplük yangınının Çatalköy – Esentepe Belediyesi tarafından kasıtlı olarak çıkarıldığının düşünülmesini üzüntü ile izliyorum” ifadelerini kullandı.

Kırok açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Girne İtfaiyesi’nden aldığımız bilgilere göre, çöp transfer istasyonu kasıtlı olarak ateşe verildiği düşünülmektedir. Ancak elimizde bunu kanıtlayacak bir bilgi yoktur. Fakat Facebook üzerinden birilerini suçlamaya çalışan kişiler olduğu bilgimize gelmiştir. Söz konusu kişilerin ellerinde konuyla ilgili herhangi bir bilgi varsa Çatalköy – Esentepe Belediyesini veya Girne Polis Müdürlüğünü arayarak ihbarda bulunmalarını ve bize bu konuda yardımcı olmalarını rica ederiz”

Çöp transfer istasyonu olarak bilinen alanın yıllardır çöplük olarak kullanıldığını ve bunun yanlış bir uygulama olduğunu her fırsatta dile getirdiğini belirten Kırok, yapımına yıllar önce başlanan ancak bir türlü bitmeyen projeye, göreve gelir gelmez tekrar başladıklarını kaydetti.

En kısa zamanda söz konusu alanın amacına uygun bir şekilde ıslah edilip en iyi şekilde kullanılacağını kaydeden Kırok, “Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

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30/03/2023 17:34