Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nde yetkili sendika Kamu-İş oldu

 Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nde, bugün yapılan seçimde Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ile yarışan Kamu-İş; çalışanların çoğunun oyunu alarak tek yetkili sendika olduğunu açıkladı.  

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24/03/2023

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Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nde yetkili sendika Kamu-İş oldu

 Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nde, bugün yapılan seçimde Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ile yarışan Kamu-İş; çalışanların çoğunun oyunu alarak tek yetkili sendika olduğunu açıkladı.  

Kamu-İş’ten verilen bilgiye göre, Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek, “Belediyelerde örgütlenmeyi sürdüreceğiz dedi.

Serdaroğlu, başta Çatalköy-Esentepe Belediyesi emekçileri olmak üzere tüm çalışanların hakları için sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceklerini kaydetti.

24/03/2023 18:08
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TAGS: Çatalköy-Esentepe Belediyesi
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