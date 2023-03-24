Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nde yetkili sendika Kamu-İş oldu

Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nde, bugün yapılan seçimde Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ile yarışan Kamu-İş; çalışanların çoğunun oyunu alarak tek yetkili sendika olduğunu açıkladı.

Kamu-İş’ten verilen bilgiye göre, Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek, “Belediyelerde örgütlenmeyi sürdüreceğiz dedi.

Serdaroğlu, başta Çatalköy-Esentepe Belediyesi emekçileri olmak üzere tüm çalışanların hakları için sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceklerini kaydetti.

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24/03/2023 18:08