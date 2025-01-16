Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nden Çocuklara Sıcak Yeni Yıl Hediyesi

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, bölgede yaşayan 4-5 yaş grubu çocuklar ile ilkokul öğrencilerine polar okul ceketleri hediye ettiklerini duyurdu. Yeni yıl vesilesiyle dağıtılan bu hediyelerle minik kalplerin soğuk kış günlerinde üşümemesinin hedeflendiğini belirten Başkan Kırok, şunları söyledi:

“Minik kalplerin üşümemesi, sağlıklı ve mutlu bir şekilde yetişmeleri için çalışmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın gülümsemesi, en büyük mutluluğumuz.”

Sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Kırok, çocuklara sıcak ve sevgi dolu bir kış diledi.