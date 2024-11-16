Çatalköy-Esentepe Belediyesi'nden MAKS Projesiyle İlgili Önemli Duyuru

Çatalköy-Esentepe Belediyesi, KKTC İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürlüğü Koordinatörlüğünde yürütülen MAKS Projesi (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) hakkında bir duyuru yayımladı. Yaklaşık beş aydır süren proje kapsamında, sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ve yürütülen çalışmaların etkili olabilmesi için katkı sağlayan tüm vatandaşlara teşekkür edildi.

Projenin devamlılığı için adres kayıt işlemlerini tamamlayamayan vatandaşlardan, belediyeye ait iletişim numaralarını kullanarak bilgi paylaşımında bulunmaları rica edildi.

İletişim Numaraları:

Çatalköy: 0548 850 43 84

Esentepe: 0533 862 06 68

Vatandaşların, proje kapsamında eksikliklerini gidermeleri ve sürece katkı sağlamaları için bu numaralar üzerinden belediye ile iletişim kurmaları önemle hatırlatıldı.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi, projeyle ilgili gelişmelerin duyurulmaya devam edeceğini belirtti.