Çatalköy-Esentepe Belediyesi’ne Yeni Kazıcı Yükleyici Dozer Teslim Edildi

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, geçtiğimiz ay ihalesine çıkılan sıfır kilometre kazıcı yükleyici dozerin belediyeye teslim alındığını duyurdu. Başkan Kırok, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yeni ekipmanın belediyeye ve bölge halkına hayırlı olmasını dileyerek şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz ay ihalesine çıkılan sıfır kilometre kazıcı yükleyici dozerimizi bteslim aldık. Belediyemize ve tüm bölge halkımıza hayırlı uğurlu olsun."