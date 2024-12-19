Çatalköy-Esentepe ile Mezitli Belediyeleri Kardeş Şehir Protokolünü yeniledi

Çatalköy-Esentepe Belediyesi ile Mersin’in Mezitli Belediyesi, belediyeler reformunun ardından kardeş şehir protokolünü yeniledi. Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, anlaşmanın iki belediye arasında kültürel, bilgi ve tecrübe paylaşımını artıracağına inandığını ifade etti.

Mezitli Belediye Başkanı ve aynı zamanda Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı olan Ahmet Serkan Tuncer ile imzalanan protokolün önemine değinen Kırok, “Sayın Tuncer’in tecrübeleri, bu iş birliğini her iki belediye için de faydalı projelere dönüştürecektir. Bu anlaşma, gönül köprülerimizi güçlendirecek” dedi.

Kardeş şehir protokolü çerçevesinde, kültürel etkinlikler, ortak projeler ve bilgi paylaşımıyla belediyeler arasındaki ilişkilerin daha da sağlamlaştırılması hedeflendiği ifade edildi.

Başkan Kırok, anlaşmanın her iki belediye ve bölge halkı için hayırlı olmasını diledi.