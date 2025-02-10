Çatalköy-Esentepe yolunu kullanacak sürücüler dikkat!

Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok Çatalköy-Esentepe yolunu kullanacak sürücüleri uyardı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kırok, “Çatalköy-Esentepe arası anayolda yer yer biriken dolular tehlike oluşturmaktadır. Bu yolu kullanacak olan sürücülerin çok dikkatli olması önemle rica olunur” dedi.

Kırok’un açıklaması şöyle:

“Yarın da etkisini sürdürmesi beklenen yağışlar siddetini artırarak dolu şeklinde yagmaya devam ediyor.

Özellikle Çatalköy Esentepe arası anayolda yer yer biriken dolular tehlike oluşturmaktadır. Bu yolu kullanacak olan sürücülerin çok dikkatli olması önemle rica olunur.

Görevli arkadaşlarımız oluşabilecek olumsuluklara müdahale etmek için görev başındadır.

Sayfamızdaki acil numaralardan bize ulaşabilirsiniz.”