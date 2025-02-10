Çatalköy-Esentepe yolunu kullanacak sürücüler dikkat!

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10/02/2025

Çatalköy-Esentepe yolunu kullanacak sürücüler dikkat!

Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok Çatalköy-Esentepe yolunu kullanacak sürücüleri uyardı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kırok, “Çatalköy-Esentepe  arası anayolda yer yer biriken dolular tehlike oluşturmaktadır. Bu yolu kullanacak olan sürücülerin çok dikkatli olması önemle rica olunur” dedi.

Kırok’un açıklaması şöyle:

“Yarın da etkisini sürdürmesi beklenen yağışlar siddetini artırarak dolu şeklinde yagmaya devam ediyor.

Özellikle Çatalköy Esentepe  arası anayolda yer yer biriken dolular tehlike oluşturmaktadır. Bu yolu kullanacak olan sürücülerin çok dikkatli olması önemle rica olunur.

Görevli arkadaşlarımız oluşabilecek olumsuluklara müdahale etmek için görev başındadır.

Sayfamızdaki acil numaralardan bize ulaşabilirsiniz.”

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TAGS: Çatalköy-Esentepe yolunu kullanacak sürücüler dikkat!
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