Çatalköy İlkokulu tamamlanıyor…

Çatalköy İlkokulu 2024-2025 eğitim öğretim yılına hazırlanıyor.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok, “Hedefimiz, 16 Eylül 2024 tarihinde başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılına yeni okul binamızın hazır olmasıdır” ifadelerine yer verdi.

Paylaşımın tamamı şöyle:

Tam bir yıl önce temelini attığımız, yaklaşık 2 bin metre kare alana sahip yeni Çatalköy ilkokulu binamızı 2024-2025 eğitim öğretim yılına yetiştirmeye çalışıyoruz…

Yol genişletme çalışmaları yanında bu gün elektrik hatlarının yer altına alınması ve güçlendirilmesi için yol kazı çalışmamıza da başladık.

Bu güzergahı kullanacak olan vatandaşlarımızın işaretlere ve yönlendirmelere uymaları önemle rica olunur.

Hedefimiz, 16 Eylül 2024 tarihinde başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılına yeni okul binamızın hazır olmasıdır.

Çünkü biz size vaat etmedik, söz verdik…