Çatalköy İlkokulu yeni okul binası yükseliyor

Belediye Başkanı Ceyhun Kırok'un önderliğinde, bölge iş insanlarının sponsorluğunda gerçekleştirilen bir girişim sonucunda, 7 Ağustos 2023 tarihinde temeli atılan Çatalköy İlkokulu'nun yeni okul binası yükselmeye başladı.

18 modern derslikten oluşacak şekilde tasarlanan yeni okul binasının 2024-2025 eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Bu önemli gelişme, Çatalköy bölgesindeki eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik büyük bir adım olarak görülüyor. Yeni okul binası, öğrencilere daha iyi bir öğrenme ortamı sunacak ve topluma uzun vadeli fayda sağlayacak. Başkan Kırok'un ve destekçilerin çabaları, bölgedeki eğitim alanında önemli bir ilerlemeye işaret ediyor.