Çatalköy, İskele ve Lefkoşa'da hırsızlık!

Çatalköy’de faaliyet gösteren bir markette kasiyer olarak çalışan F.B.Ç.’nin (K-20) ürün satışı sonrası müşterilerden temin ettiği toplam 801 TL nakit parayı tasarrufuna geçirdiği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Ayrıca, İskele’de faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde 2018-2021 yılları, Ocak- Eylül ayları arasında, teknisyen olarak çalışan D.Ş.’nin (E-29) şirkete ait 3 adet bisikleti, 8 adet su motorunu, 1 adet gazocağını, 5 paket fayansı, 3 adet boyayı, 2 adet alüminyum elektrik sayacı dolabını, 6 adet plastik sandalyeyi, 1 adet krikoyu, el arabasını, ilaçlama pompasını, piknik masasını, televizyonu, fayans kesme makinesini, kaynak makinesini, uzatma kablosunu, alüminyum merdiveni, demir kesme makasını, budama el makasını, baltayı, balyozu, çapayı ve tırmığı çaldığı tespit edildi.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma sonucu bahse konu şahsın 2021 yılı, Şubat-Temmuz ayları arasında, yine aynı şirket binaları içerisinden 2 adet klimayı ve 1 adet bisikleti çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Öte yandan Lefkoşa Sanayi bölgesinde, 2020-2021 yılları arasında, oto yedek parça satışı yapan bir işyerinde çalışan M.D.’nin (E-48) iş yerine ait muhtelif oto yedek parçaları ile makinist el aletlerini çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Hırsızlık olayları ile ilgili başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

Bu habere tepkiniz:



18/09/2021 15:32