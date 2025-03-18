Çatalköy Küçük Esnaf Sanayi Bölgesi’ndeki 3 boş parselin kiralanması için 7 Nisan’a kadar müracaat kabul edilecek

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18/03/2025

Çatalköy Küçük Esnaf Sanayi Bölgesi’ndeki 3 boş parselin kiralanması için 7 Nisan’a kadar müracaat kabul edilecek

Çatalköy Küçük Esnaf Sanayi Bölgesi’nde bulunan 3 boş parselin kiralanması için oto işleri faaliyetinde bulunacak gerçek veya tüzel kişilerden 7 Nisan’a kadar müracaat kabul edilecek.

Sanayi Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Organize Sanayi Bölgeleri Yasası çerçevesinde, Çatalköy Küçük Esnaf Sanayi Bölgesi’nde bulunan 3 boş parselin kiralanması için oto işleri (oto tamir, oto elektrik, oto döşeme ve oto kaporta boya) faaliyetinde bulunacak gerçek veya tüzel kişilerden 7 Nisan’a kadar müracaat kabul edilecek.

Müracaatlar Sanayi Dairesi Müdürlüğü’nden ve/veya http://sanayi.gov.ct.tr/FORMLAR linkinden temin edilecek formlar doldurularak Sanayi Dairesi Müdürlüğü’ne yapılacak.

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TAGS: Çatalköy Küçük Esnaf Sanayi Bölgesi, kktc
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