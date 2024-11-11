Çatalköy, Teknecik ve Esentepe bölgesinde Notam Esas Atışı yapılacak

Girne ilçesine bağlı Çatalköy, Teknecik ve Esentepe bölgesinde 18-22 Kasım tarihlerini kapsayan süre içinde Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Hava Savunma Birlikleri tarafından Notam Esas Atışı yapılacak.

Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu tarafından yapılan duyuruya göre, İncekum Atış Alanı’nda yer alacak atış süresince can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirler alındı.

Buna göre, söz konusu bölgede "sürü otlatmamak, zeytin harup ve diğer ürünleri hasat etmemek, tarımsal faaliyetlerde bulunmamak, balık avlamamak; bölgeye gezinti yapmak, köpek gezdirmek veya başka herhangi bir amaçla gidilmemesi; helikopter uçuşlarına, iniş kalkışına engel teşkil edebilecek su römorkları ve diğer benzer malzemelerin bölgeden uzaklaştırılması" gerekiyor.