Çatalköy ve civarında yarın 3 saatlik elektrik kesintisi olacak

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03/10/2023

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Çatalköy ve civarında yarın 3 saatlik elektrik kesintisi olacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın Çatalköy ve civarında 10.00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre kesintiden Çatalköy Su Pompaları, Koçarslan Tatil Köyü ve civarı, Çatalköy'ün güney batısı, Olive Tree Tatil Köyü bölgesi, Savyon Sitesi bölgesi, Çatalköy'ün batısı, Supreme Süpermarket bölgesi, Çatalköy kuzey sahili, Villa Fırtına ve Hz. Ömer Tekkesi bölgesi etkilenecek.

03/10/2023 16:14
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TAGS: Çatalköy, elektrik kesintisi, kktc
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