Çatalköy ve Esentepe İçin Sürdürülebilir Turizm Çalışmaları Başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm Master Planı kapsamında, Çatalköy ve Esentepe bölgelerinde turizmi geliştirmek ve sürdürülebilir bir turizm anlayışını hayata geçirmek amacıyla ilk toplantı düzenlendi.

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı temsilcileri ile Turizm Master Planı ekibindeki uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, bölgenin mevcut durumu ve potansiyel gelişim alanları ele alındı. Toplantıda ayrıca, turizmin çevreyle uyumlu bir şekilde ilerlemesi için yapılması gereken çalışmalar ve stratejiler değerlendirildi.

Bakanlık yetkilileri, toplantının amacının yalnızca ekonomik kalkınma sağlamak değil, aynı zamanda doğal ve kültürel değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılmasını temin etmek olduğunu vurguladı.

Bu çalışmaların, bölgeyi turizm açısından cazibe merkezi haline getirmesi ve yerel halkın yaşam kalitesini artırması hedefleniyor.