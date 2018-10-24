Çatalköy ve Haspolat'taki iki iş kazasında biri ağır üç kişi yaralandı

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün Çatalköy’de, Derin Vadi mevkiindeki bir inşaata ait perde duvar yapımı için iskele üzerinde demir bağlama işi yapan Yunus Emre Metin (E-24) ve Haydar Metin (E-38), toprak kayması sonucu iskelenin devrilmesiyle düşerek yaralandılar.

Yunus Emre Metin sağ kalça kemiğindeki kırık, Haydar Metin de omurgasındaki çatlak tespitiyle Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi’nde ortopedi servisinde müşahede altına alındılar.

Öte yandan Haspolat’ta faaliyet gösteren bir iş yerinde, merdiven üzerinde boya işi yapan 29 yaşındaki Mehmet Akpınar da dün dengesini kaybedip düşerek ağır şekilde yaralandı.

Mehmet Akpınar, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde belinde kırık teşhisiyle nöroloji servisinde müşahede altına alındı.