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Çatalköy’de 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Çatalköy’de, 4 yaşındaki Isabel Ahmed, havuz içerisinde boğularak hayatını kaybetti.

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17/08/2019

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Çatalköy’de 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Çatalköy’de, 4 yaşındaki Isabel Ahmed, havuz içerisinde boğularak hayatını kaybetti.

 

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Çatalköy’de, bugün, saat 16.00 sıralarında, 4 yaşındaki Isabel Ahmed, havuz içerisinde bulunduğu sırada boğulma tehlikesi geçirdi. Isabel Ahmed kaldırıldığı kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor

 

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TAGS: Isabel Ahmed, havuz, Çatalköy, haber, kıbrıs
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