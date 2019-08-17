Çatalköy’de 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Çatalköy’de, 4 yaşındaki Isabel Ahmed, havuz içerisinde boğularak hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Çatalköy’de, bugün, saat 16.00 sıralarında, 4 yaşındaki Isabel Ahmed, havuz içerisinde bulunduğu sırada boğulma tehlikesi geçirdi. Isabel Ahmed kaldırıldığı kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor