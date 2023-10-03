Çatalköy’de araç yangını! Çalışır durumdaki araba alev aldı...

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03/10/2023

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Çatalköy’de araç yangını! Çalışır durumdaki araba alev aldı...

Çatalköy’de, çalışır durumda park halindeki salon araç alev aldı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün öğlen saatlerinde Çatalköy’de Kamelya Sokak üzerinde, çalışır durumda park halinde bulunan LJ 618 plakalı salon araçta yangın çıktı.

Muhtemelen aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Aracın motor bölümündeki tüm elektrik ve plastik aksamları yandı.

03/10/2023 14:43
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TAGS: çatalköy, haber, kıbrıs, araba
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