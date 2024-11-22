Çatalköy’de bugün meydana gelen kazada bir kişi yaralandı

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22/11/2024

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Çatalköy’de bugün meydana gelen kazada bir kişi yaralandı

Çatalköy’de bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 13.30 sıralarında, Çatalköy'de Güneş Sokak’ta batı istikametine seyreden Sarah Ann Middleton (K-64), yönetimindeki GB 422 araçla dikkatsizliği  sonucu sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağında bulunan bordür taşlarına çarptı ve ardından takla atarak dere yatağı içine düşüp tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan GB 422 plakalı araç sürücüsü Sarah Ann Middleton Gime Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak,  gördüğü  ilk yardım tedavisi ardından Acil Servis’te müşahade altına alındı.

22/11/2024 21:54
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TAGS: Çatalköy’de bugün meydana gelen kazada bir kişi yaralandı
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