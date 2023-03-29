Çatalköy'de çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Bugün saat 13:30 sıralarında Çatalköy'de, Teknecik Elektrik Santralinin batı kısmında yer alan çöplük alanda henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangına polis itfaiye ekiplerinşn yanı sıra, Çatalköy - Esentepe Belediyesine ait iş makineleri ve su tankerleri ile müdahale edildi. Yangın sonucu yaklaşık üç dönümlük alan içerisindeki çöp ve molozlar ile atık ağaç dalları yandı.

Yanan alanın çevre emniyeti alınarak söndürüldü ancak dumanlama devam etmektedir

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29/03/2023 20:19