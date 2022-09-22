Çatalköy'de darp: 2 tutuklu

Çatalköy'de dün aralarında çıkan tartışma sonucu iki kişi taraf olup, G.K'nı ciddi darp etti. Polis soruşturması devam etmektedir.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 21.09.2022 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Çatalköy’de Yeşil Sokak üzerinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu Y.S.A.(E-44) ve S.A.(E-72) bir taraf olup, G.K’nın vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip kaburga, elmacık, burun ve çene kemiklerinin kırılmasına sebep olmuşlardır. G.K, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Göğüs Hastalıkları servisinde müşahede altına alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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22/09/2022 15:43