Çatalköy’de 4 Yaş Sınıfları Açılışa Hazır

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Çatalköy İlkokulu bünyesinde açılacak okul öncesi 4 yaş sınıflarının yapımının tamamlandığını duyurdu.

Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı tarafından inşaatı üstlenilen sınıfların açılışı önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Kırok, “Çatalköy İlkokulu’ndaki 4 yaş sınıflarının yapımında sona geldik. Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı’nın destekleriyle hayata geçen bu anlamlı projenin, eğitim görecek çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.