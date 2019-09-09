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Çatalköy'de Elektrik Kesintisi Olacak

Çatalköy’deki bazı bölgelere yarın yaklaşık 4 saat elektrik verilemeyecek.

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09/09/2019

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Çatalköy'de Elektrik Kesintisi Olacak

Çatalköy’deki bazı bölgelere yarın yaklaşık 4 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) verilen bilgiye göre, orta gerilim şebekesinde yapılacak çalışma nedeniyle yarın 09.00- 13.00 saatleri arasında olacak kesintiden Çatalköy futbol sahası ve Tempo Market bölgesi etkilenecek. Elektrik enerjisi çalışmanın seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden vatandaşların şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması istendi.

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TAGS: Çatalköy, elektrik kurumu, haber kıbrıs, Kıb-Tek
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