Çatalköy’de hırsızlıktan bir kişi tutuklandı

Çatalköy’de faaliyet gösteren bir mağaza içerisinde 6 Ağustos’ta saat 12.30 civarında, bir müşteri tarafından ayakkabı reyonunda unutulan cep telefonu çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen N.J.(K-21) tespit edilerek, tutuklandı.

Lefkoşa’da hırsızlık, sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini

Lefkoşa’da güzellik eğitimi ve danışmanlık alanında faaliyet gösteren bir şirkette çalışan kişi hırsızlık, sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini suçlarından tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, güzellik eğitimi ve danışmanlık alanında faaliyet gösteren bir şirkette çalışan M.K. (K-31), 24 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında iş yerine ait bir makbuz defterini çalıp, işten ayrıldı.

M.K., daha sonra 9 Eylül tarihinde makbuz defterinin bir sayfası üzerine yetkisi olmadığı halde dolandırmak kastıyla, söz konu iş yerine borcu olan bir şahıs adına 2000 TL meblağı yazıp imzalayarak, evrağı sahteledi.

M.K., evrağı iş yerine borcu olan şahsa verip tedavüle sürerek, borçlu şahıstan 2000 TL nakit parayı sahtekarlıkla temin etti. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine M.K. tutuklandı.

-Bafra’da sahte davranışla para temininden bir kişi tutuklandı

Bafra’da oteller bölgesinde, 2 Ağustos’ta saat 22.30 civarında Y.O.(E-39), sigortacı olmadığı halde kendisini sigortacı olarak tanıtarak, bir şahsa aracı için sigorta çıkartacağı yönünde yalan beyanda bulundu. Y.O., banka hesabına 2000 TL paranın havale edilmesini sağlayarak, sahtekarlıkla 2000 TL parayı temin etti.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine Y.O. tutuklandı.