Çatalköy’de iş kazası, 2 kişi yaralandı
30/10/2018
Çatalköy'de 3 metre yükseklikten düşen iki işçi yaralandı..
29 Ekim saat 16:00 sıralarında, Çatalköy’de faaliyet gösteren Tüfekçi Ltd’e ait beton şantiyesi içerisinde çalışan Adil KHAN (E-21) ve Amir KHAN (E-36) tır dorsesi üzerine demir çakıl kasası yerleştikleri sırada dengelerini kaybedip yaklaşık 3 metre yükseklikten toprak zemine düşerek yaralandılar.
Yaralı işçiler Girne Üniversitesi Hastanesinde yapılan tedavilerinden sonra ortopedi servisinde müşahede altına alındı.