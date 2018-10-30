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Çatalköy’de iş kazası, 2 kişi yaralandı

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30/10/2018

Çatalköy’de iş kazası, 2 kişi yaralandı

Çatalköy'de 3 metre yükseklikten düşen iki işçi yaralandı..

29 Ekim saat 16:00 sıralarında, Çatalköy’de faaliyet gösteren Tüfekçi Ltd’e ait beton şantiyesi içerisinde çalışan Adil KHAN (E-21) ve Amir KHAN (E-36) tır dorsesi üzerine demir çakıl kasası yerleştikleri sırada dengelerini kaybedip yaklaşık 3 metre yükseklikten toprak zemine düşerek yaralandılar.

Yaralı işçiler Girne Üniversitesi Hastanesinde yapılan tedavilerinden sonra ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

 

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TAGS: haber, kıbrıs, iş kazası
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