Çatalköy'de kaza yapan araçta uyuşturucu bulundu

Çatalköy’de dün kullanımındaki araç ile 256 mlgr alkollü içki tesiri altında trafik kazası yapan E.T.’nin (E-24) aracında yapılan aramada, yaklaşık 0.5 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, E.T. tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Lefkoşa’da dün ve bugün suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen denetimler sonucu aracında kanunsuz bıçak ve tecavüzi alet (demir sopa) bulunduran bir kişi tespit edilerek tutuklandı.