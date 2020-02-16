Çatalköy’de korkutan kaza!

Girne-Çatalköy yolu üzerinde öğle saatlerinde trafik kazası meydana geldi. İki aracın karıştığı kaza sonucu yaralananlar olduğu öğrenildi. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 14:15 sıralarında, Çatalköy'de Beşparmaklar Caddesi üzerinde meydana geldi. Tarkan Akpençe (E-50), yönetimindeki NK 489 plakalı araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre yolun sağında bulunan Sondurak Market'e dönüşe geçtiği sırada o esnada karşı istikametten gelmekte olan Erkan Şahin (E-29) yönetimindeki TMR 625 plakalı taksi araç ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile TMR 625 plakalı takside yolcu olarak bulunan Enver Arslan (E-49) ve Meral Kaya (K-40) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından, Erkan Şahin burada müşahede altına alınırken, Tarkan Akpençe, Enver Arslan ve Meral Kaya yapılan ilk yardım tedavilerinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Soruşturma devam etmektedir.

16/02/2020 17:03