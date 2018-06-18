Çatalköy'de olay! Tabancayla etrafa ateş açtı

Beşparmak Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Tims Cafe Bar’a ateş açıldı. Müşterilerin üzerine araç sürüldü. Olayda yaralanan olmadı.

Beşparmak Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Tims Cafe Bar’a ateş açıldı. Olayda yaralanan olmadı. Polis açıklamasına göre, Çatalköy'de, daha önceden kendisini polise şikayet eden. A.K'ye sinirlenen O.Ş. (E-46), bugün saat 19:00 sıralarında, Besparmak Caddesi üzerinde faaliyet gösteren A.K'nin işletmeciliğini yaptığı Tims Cafe Bar isimli iş yerine aracı ile giderek mekanda müşteriler olmasına rağmen aracı masaların üzerine sürüp vurmak suretiyle hasar verip, işlemenin camlarını da tasarrufunda bulunan sopa ile vurup kırarak hasar verdi ve yine tasarrufunda kanunsuz olarak bulunan tabanca ile de gelişigüzel mekana ateş açtı. Ayrıca Tims Cafe Bar isimli işletme yanında bulunan Master Foster isimli iş yerinin camlarına da vurup kırmak suretiyle hasar verdi. Olayda yaralanan olmadı. O.Ş. tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.