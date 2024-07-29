Çatalköy’de Su Kuyusu Çalışmaları Tamamlandı

Çatalköy’de yaklaşık 6 ay önce başlatılan su kuyusu çalışmaları bugün itibariyle tamamlandı. Bu önemli proje, 30 Mayıs 2024 tarihinde kazı çalışmalarının başlamasının ardından 50 gün süren bir süreçle hayata geçirildi. Yapılan ölçümler sonucunda saatte 70 metreküp su kapasitesine sahip olduğu belirlenen su kuyusu, bölgede büyük bir ihtiyacı karşılayacak.

Finansmanı tamamen belediye tarafından karşılanan projenin toplam maliyeti 1.261.923,15 TL oldu. İşte maliyet detayları:

Kazı yolu açılıp platformun hazırlanması: 360.000 TL

Çalışan makinenin ve jeneratörlerin mazotu: 245.953,16 TL

Aracın bakım onarımı: 4.000 TL

Belediye personeli mesaileri: 27.325 TL

Elektrik trafo maliyeti: 577.327,74 TL

Diğer giderler: 47.317,25 TL

Bu başarılı proje, yerel yönetimlerin imkan verildiğinde büyük başarılar elde edebileceğinin bir kanıtı olarak değerlendiriliyor. Çatalköy Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Jeoloji Maden Dairesi, Çatalköy Esentepe Belediyesi çalışanları ve Girne Su Dairesi personeline bu süreçteki özverili katkılarından dolayı teşekkür etti.