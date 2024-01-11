Çatalköy’de trafik kazası… 1 yaralı
11/01/2024
Çatalköy’de dün saat 07.30 sıralarında Çatalköy Caddesi'nde, Asım Özkayım (E-41) yönetimindeki RB 844 plakalı salon araçla batıya doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada karşı istikametten gelen Sarfraz Ahmed (E-46) yönetimindeki NH 429 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştı.
Polis açıklamasında, kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Sarfraz Ahmed’in, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde sağ ayağında kırık teşhisi nedeniyle kontrol altında tutulduğu belirtildi.
RB 844 plakalı araç sürücüsü Asım Özkayım ise tutuklandı.