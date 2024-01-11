Çatalköy’de trafik kazası… 1 yaralı

ads ads ads ads
11/01/2024

ads
Çatalköy’de trafik kazası… 1 yaralı

Çatalköy’de dün saat 07.30 sıralarında Çatalköy Caddesi'nde, Asım Özkayım (E-41) yönetimindeki RB 844 plakalı salon araçla batıya doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada karşı istikametten gelen Sarfraz Ahmed (E-46) yönetimindeki NH 429 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Polis açıklamasında, kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Sarfraz Ahmed’in, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde sağ ayağında kırık teşhisi nedeniyle kontrol altında tutulduğu belirtildi.

RB 844 plakalı araç sürücüsü Asım Özkayım ise tutuklandı.

11/01/2024 13:53
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.