Çatalköy'de Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Hasan Çuhadar Tutuklandı

Çatalköy'de meydana gelen Kanunsuz Uyuşturucu Madde(hintkeneviri)tasarrufu suçundan tutuklanan zanlı Hasan Çuhadar mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Yanaroğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Yanaroğlu huzurunuzda bulunan zanlı Hasan Çuhadar'ın 20 Eylül 2024 tarihinde Çatalköy’deki, ikametgahına Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından ziyaret edildiği bir sırada, görevli polisleri görmesi üzerine, ikametgahın batıya bakan arka kapısından kaçmaya çalıştığı sırada tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını ve akabinde 13:00-13:40 saatleri arasında mahkeme emri gereği huzurunda yapılan aramada; konu ikametgahın salon odasında bulunan lavabonun alt kısmında dolap içerisinde ve çöp içerisinde iki adet mavi-beyaz renk naylon poşete sarılı halde yaklaşık iki gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis ayrıca konu ikametgahın tuvalet odası içerisinde yere atılmış vaziyette bir adet ucu yanık içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sigara ve ikametgahın batı kısmında bulunan gider borusu içerisinde sarı renk üzerinde eczane yazılı naylon poşet içerisinde, 13 adet ayrı ayrı mavi-beyaz renk naylon poşete sarılı halde satışa hazır vaziyette yaklaşık 13 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Yanaroğlu mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın yeni başladığını alınan emarelerin analize gönderileceğini ayrıca zanlının yapmış olduğu beyanların teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)