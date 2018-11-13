Çatalköy’e yıldırım düştü! Yangın çıktı...

Girne Çatalköy’de binanın çatısına düşen yıldırım nedeniyle yangın meydana geldi.

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Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgilere göre bugün öğle saatlerinde etkili olan yağışlı hava felakete neden oldu. Çatalköy’de bugün öğlen saat 13:15 sularında inşaat alanı içerisindeki bekçi kulübesi olduğu öğrenilen bina, yıldırım düşmesi sonucu alev aldı.Şans eseri yangın sırasında bina içerisinde kimsenin bulunmaması sevindirdi.