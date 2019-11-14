Çatalköy’ün bir bölümü elektriksiz
14/11/2019
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Çatalköy’de Tüfekçi Ltd'e ait bir kamyon elektrik direğini kopardı. Kıb- Tek Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Avcıoğlu durumu sosyal medya üzerinden bildirdi.
Avcıoğlu, Çatalköy’de Çoban Trading karşısında, Tüfekçi Ltd'e ait çimento kamyonunun elektrik direğini koparması sonucunda Kamil Başay trafosuna bağlı tüm sokaklarda elektrik enerjisinin kesildiğini kaydetti.
Direğin değişimi ve hatların yeniden çekilmesinin yaklaşık 3 saat süreceğinin belirten Avcıoğlu, “Bölge halkımızın bilgisine” dedi.