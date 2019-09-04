Çatıdaki uyuşturucular yarış helikopterine takıldı!
İspanya’da düzenlenen La Vuelta bisiklet yarışını havadan görüntüleyen helikopter, binanın çatısında esrar maddesinin hammaddesi olan Hint keneviri bitkilerini görüntüledi. O anlar saniye saniye kaydedildi.
04/09/2019
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Olay, İspanya'nın Barselona kentinin batısındaki Igualada bölgesinde düzenlenen La Vuelta bisiklet yarışında meydana geldi. Yarışı havadan görüntüleyen helikopter kamerasına, bir binanın çatısında iki ayrı bölümdeki kenevir bitkileri takıldı. O görüntüler ise sosyal medyada ilgi çekti.
İspanya medyası, uyuşturucu kaçakçılığı için 3 ila 6 yıl arası hapis cezası olduğunu hatırlattı. DHA