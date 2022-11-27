Çatlayana kadar yeseniz de kilo aldırmayacak 15 yiyecek

Spor yapıyor ve sağlıklı bir vücuda sahip olmak için yediklerinize dikkat ediyorsanız bu listedeki bol lifli, düşük kalorili yiyecekleri kesinlikle bir yere not etmelisiniz. Doğru şekilde hazırlandığı taktirde arzu ettiğiniz kadar yemekte serbest olduğunuz besinleri sizler için derledik.

1. Patlamış mısır

Yağsız, çok az tuzla hazırladığınız taktirde hiç çekinmeden yiyebilirsiniz çünkü 2 avuç patlamış mısırda 31 kalori var.

2. Kereviz sapı

Kereviz sapı %95 sudan oluşur ve vücudunuz için harika bir detoks kaynağıdır.

3. Patlıcan

Izgara veya fırında pişmiş patlıcanın bir porsiyonunda 24 kalori var.

4. Portakal, mandalina ve greyfurt

Eğer kilo vermeye çalışıyorsanız fazla meyve yemeniz önerilmez ama narenciyeyi bunun dışında tutabilirsiniz. Yüksek lif, flavanoid ve C vitamini kaynağı olarak narenciye tüketebilirsiniz. Ayrıca sindirim sistemi, karaciğer ve cildiniz için faydalı olmanın yanısıra genel sağlınızı yüksek tutar.

5. Kavun ve karpuz

Bir diliminde 60 - 70 kalori olduğu için gece gündüz yiyebilirsiniz. Bu meyveler vücudunuzdaki fazla ödemi atmaya yardımcıdır.

6. Su yosunu

Tıpkı laminaryalar gibi su yosunu da iyot için harika bir kaynaktır. Tiroid fonksiyonunuzun normal çalışmasına yardımcı olur, hormon seviyenizi dengeler ve kilo almanızı önler.

7. Kabak

Bir porsiyon kabakta 42 kalori vardır. Kabak vücuttaki su tuz oranını normalize eder ve bağırsak fonksiyonunuzu geliştirir.

8. Salatalık

Vücudunuzdaki şişkinlikleri önler. Kilosunu belli bir seviyede tutmak isteyenler için harika bir besin.

9. Pancar

Pancarda manganez gibi önemli bir besinin kaynağıdır. Yağ yakmanıza yardımcı olur, kaslarınıza enerji verir ve kan şekerinizi dengede tutar. Ortalama bir porsiyonunda 40 kalori vardır.

10. Yumurta

Haşlanmış olarak yediğiniz sürece günün her öğününde 'kilo aldırır' korkusu yaşamadan istediğiniz kadar tüketebilirsiniz.

11. Ananas

Hem lezzetli hem de kilo vermek isteyenler için ilaç gibi bir meyve, ayrıca içinde bulunan bromelayin öz suyu yağların parçalanmasında aktif rol oynar ve proteinlerin katalize edilmesine yardımcı olur.

12. Elma ve erik çeşitleri

Elmada bulunan 50 kalori bu meyveyi diyet yapanların dostu haline getirir. Erikte ise C vitamini ve potasyum olması sebebiyle kalp ve damar sağlığınıza faydalıdır.

13. Salata

Folik asit bakımından zengin bir yiyecektir. Kaloirisi neredeyse yok denilecek kadar az olduğu için arzu ettiğiniz kadar yiyebilirsiniz. Yağ ve tuza dikkat!

14. Kırmızı meyveler

C Vitamini bakımından zengin bu meyveler idrar söktürücü görevi yaparak vücuttaki fazla sıvıyı atmaya yardımcı olur. Özellikle çilek çok faydalıdır, sindirim ve kardiyovasküler sisteminize yardımcı olur.

15. Lahana, brokoli ve karnabahar

Bu sebzeler size fazla kilolarınızla olan savaşta en büyük desteği verecektir. Fakat bu sebzeleri haftada 2 defa tüketmeniz önerilir çünkü besin değerlier iyot ile çakışır.

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27/11/2022 21:16