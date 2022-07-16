Çatoz Gardens: Babutsa ağaçlarımızın tamamına yakını yok oldu

Serdarlı köyünün simgesi olan babutsa (Dikan inciri veya Mısır inciri), ‘pamuk hastalığına’ yakalandı. Serdarlı'da babutsa üreticisi "Çatoz Gardens" sosyal medyadan bu yıl babutsa satışı yapamayacaklarını duyurdu. Çatoz Gardens'dan yapılan açıklamada, son 5 yıldır bulunan ve bireysel olarak mücadele etmeye çalıştıkları pamuk hastalığının hızla yayılmasına engel olamadıklarını ve babutsa ağaçlarının tamamına yakınının yok olduğu bildirildi.

Çatoz Gardens'ın paylaşımı şöyle:

"Değerli takipçilerimiz, bu yıl babutsa satışlarına dair sizlerden sıklıkla sorular alıyoruz. Ancak maalesef babutsalarımızda son 5 yıldır bulunan ve bireysel olarak mücadele etmeye çalıştığımız hastalığın hızla yayılmasına engel olamadık. Sonuç olarak babutsa ağaçlarımızın tamamına yakını yok oldu. Bu nedenle nesillerdir devam ettirdiğimiz babutsacılık mesleğine son vermek zorunda kaldık ve maalesef bu yıl herhangi bir markette Çatoz Gardens babutsaları olmayacaktır. Bilgilerinize."

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16/07/2022 12:01