Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çavuş’un mesajı şöyle:

“Bugün, kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasi alanlardaki katkılarını ve başarılarını kutladığımız özel bir günü birlikte yaşıyoruz. Kadınlar, toplumumuzun temel taşlarıdır. Yaratıcılıkları, azimleri ve fedakarlıkları sayesinde dünyamızı daha iyi bir yer haline getiriyorlar.



Kadınlarımızın karar alma süreçlerinde daha fazla yer alması, toplumun her kesiminde eşit fırsatlara sahip olması için çaba göstermeliyiz. Eğitimden iş hayatına, siyasetten sanata kadar her alanda kadınların güçlenmesi ve desteklenmesi için çalışmalıyız.



Bugün, kadınlarımıza olan saygımızı ve minnettarlığımızı ifade etmek için bir fırsat sunuyor. Ancak bu saygı ve minnettarlık sadece bir günde değil, her gün devam etmelidir.



Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, onlara başarılarla dolu bir gelecek diliyorum.”

08/03/2024 12:06