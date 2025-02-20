Çavuş, Aydınköy’de üreticilerle bir araya geldi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Aydınköy’de üreticiler ve köy halkıyla bir araya gelerek bölgedeki üretim ve su sistemi konularında değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantıda, üretimin sürdürülebilirliği, su kaynaklarının verimli kullanımı ve bölgedeki tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik çözüm önerileri ele alındı. Bakan Çavuş, tarımın ülke ekonomisindeki kritik rolüne vurgu yaparak, sürdürülebilir tarım teşvik politikalarının önemine dikkat çekti. Üreticilerin desteklenmesi adına bakanlık olarak gerekli adımları atmaya devam edeceklerini belirten Çavuş, modern tarım tekniklerine erişimin artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Üreticilerin talep ve beklentilerini dinleyen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, su yönetimi ve suyun artırılması konularında bakanlık olarak gerekli altyapı çalışmalarının yapılacağını ve tarımsal üretimin verimliliğini artırmaya yönelik teşviklerin çeşitlendirileceğini ifade etti. Çavuş, kuraklıkla mücadele, su tasarrufu sağlayan yeni teknolojilerin yaygınlaştırılması ve sulama projelerinin desteklenmesi konusunda atılacak adımların üreticilere önemli katkı sağlayacağını belirtti.

"Su altyapısının geliştirilmesini önemsiyoruz"

Çavuş, “Hükümet olarak, su altyapısının geliştirilmesini önemsiyoruz. Üreticilerimizin suya erişimini kolaylaştırmak ve tarımsal üretimi güvence altına almak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diyerek, bu alandaki yatırımlara devam edeceklerini vurguladı.

Görüşmelerde, üreticilerin karşılaştığı sorunların çözümü için bakanlık, belediyeler ve üretici birlikleri arasında iş birliği ve koordinasyonun artırılmasının önemi vurgulandı. Ayrıca, bölgeye yönelik uygulanabilecek projeler, tarımsal desteklerin etkinliği ve çiftçilerin daha verimli üretim yapabilmesi için sağlanacak kolaylıklar ele alındı.

Bakan Çavuş, Saadettin Büyük Hoca İşletmesi’ne ait havuç paketleme tesisini ve Aydınköy’deki Kandulu büyükbaş hayvan işletmesini ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi ve üretim alanlarında incelemelerde bulundu. İşletme sahiplerinden üretim süreci, mevcut kapasite ve karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi alan Çavuş, sektörün gelişimi için yerel üreticilerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Çavuş’a, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Ercan Akerzurumlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müdürü Reşat Değirmenci, Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca, Su Dairesi Müdürü Tarkan Çeki, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana ve Bölge Tarım Dairesi yetkilileri eşlik etti.