Çavuş, Dağyolu ve Şirinevler bölgesindeki üreticileri ile bir araya geldi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Dağyolu ve Şirinevler bölgesindeki üreticilerle bir araya gelerek sektörün mevcut durumu, yapılan çalışmalar ve üreticilere sağlanan destekler hakkında bilgi verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dağyolu ve Şirinevler bölgesindeki üreticilerle yapılan toplantıda, hayvancılık ve tarım sektörünün daha sürdürülebilir hale getirilmesi için atılan adımlar, üreticilerin yaşadığı sorunlar, talepler ve bölgeye yönelik projeler ele alındı.

Çavuş, Dağyolu bölgesinde yaptığı konuşmada, organize hayvancılık bölgesinin elektrik altyapısının tamamlanabilmesi için projelendirme çalışmalarının yapıldığını ve bu projenin bölgedeki üreticilere büyük kolaylık sağlayacağını belirtti.

Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve desteklenmesine yönelik politikaların devam ettiğini vurgulayan Çavuş, büyükbaş besi hayvanı üzerine tohumlama yapan üreticilere verilen teşvik miktarının 2024 yılı itibarıyla ilk kez hayvan başına 3 bin TL’den 3 bin 500 TL’ye çıkarıldığını açıkladı.

Çavuş ayrıca, büyükbaş hayvan yetiştiricilerine sağlanan PDO desteğinin de hayvan başına 1 TL’den 2 TL’ye yükseltildiğini belirterek, bu desteklerin hayvancılık sektörünün güçlenmesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Çavuş, toplantı kapsamında bölge halkının taleplerini dinleyerek, Dağyolu bölgesinde tarım ve hayvancılığın gelişimini desteklemek amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında da detaylı bilgi verdi.

Üreticilerin ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini belirten Çavuş, sektörün sürdürülebilirliğini sağlamak ve üreticilerin karşılaştıkları sorunları en aza indirmek için gerekli adımların atılmaya devam edeceğini vurguladı.

-Şirinevler

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, daha sonra Şirinevler bölgesindeki üreticilerle bir araya gelerek tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çavuş burada yaptığı konuşmada, Şirinevler İkinci Etap Organize Hayvancılık Bölgesi’ne yönelik altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirterek, bölgede elektrik ve yol altyapısının eksiksiz bir şekilde tamamlandığını ifade etti.

Ayrıca, üreticilerin sütlerini daha verimli şekilde değerlendirebilmeleri ve pazarlama süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla Şirinevler bölgesinde bir süt toplama merkezi kurulumuna başlandığını duyurdu.

Hayvancılık sektörüne sağlanan teşvikleri artırmaya devam ettiklerini vurgulayan Çavuş, 2025 yılı itibarıyla küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticilere verilen süt desteğinin litre başına 6 TL’den 10 TL’ye çıkarıldığını açıkladı.

Bununla birlikte, PDO sertifikasına sahip işletmelere sağlanan süt desteğinin de litre başına 5 TL’den 8 TL’ye yükseltildiğini belirten Çavuş, bu teşviklerin hayvancılıkla uğraşan üreticilere ekonomik açıdan önemli bir katkı sağlayacağını ve sektörün gelişimine ivme kazandıracağını ifade etti.

Kuraklık konusuna da değinen Çavuş, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak kuraklığın etkilerini en aza indirmek için gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti.

Çavuş ayrıca, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun güncel teknolojilerle yürüttüğü keşif çalışmalarının tamamlanmasının ardından üreticilere gerekli ödemelerin yapılacağını ifade etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, toplantı boyunca bölge üreticilerinin taleplerini tek tek dinleyerek, Şirinevler bölgesine yönelik yürütülen tarımsal projeler hakkında detaylı bilgi verdi.

Üreticilerin karşılaştıkları zorlukları yakından takip ettiklerini belirten Çavuş, sürdürülebilir tarım ve hayvancılığın desteklenmesi için gerekli adımların atılmaya devam edeceğini söyledi.

Toplantının sonunda, üreticiler Bakan Çavuş’a taleplerini ileterek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Bakanlık olarak üreticilere her zaman destek vermeye devam edeceklerini belirten Çavuş, tarım ve hayvancılık sektörünün güçlenmesi için çalışmaların aralıksız süreceğini ifade etti.