Çavuş, Denktaş'ın 13. ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Dektaş’ın kararlılığı ve azminin kendilerine her zaman ilham kaynağı olacağını söyledi.

Çavuş, “O’nun emaneti olan devletimize sahip çıkmak ve gelecek nesillere güçlü bir şekilde taşımak, hepimizin asli görevidir.” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 13. ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, hayatını Kıbrıs Türk halkının özgürlük, eşitlik ve bağımsızlık mücadelesine adayan, fikirleriyle tarihe yön veren, cesareti ve kararlılığıyla örnek olan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı, 13. ölüm yıl dönümünde saygı, rahmet ve özlemle andığını söyledi.

Çavuş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Rauf Raif Denktaş, halkımızın varoluş mücadelesi sürecinde hiçbir fedakârlıktan kaçınmamış; liderliği, engin bilgi birikimi ve diplomatik başarısıyla Kıbrıs Türk halkını özgürlüğe taşıyan tarihi bir kahraman olmuştur. Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini korumak için verdiği mücadeleler, yalnızca bizim değil, tüm Türk dünyasının gururla hatırladığı bir mirastır.

Denktaş, halkımızın özgürlük ve bağımsızlık ideallerini Anavatan Türkiye ile fikir, gönül ve güç birliği içinde savunmuş, cesur duruşu ve vizyoner liderliğiyle çağımızın en haklı davalarından birinin savunucusu olmuştur. Bugün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde özgür ve egemen bir şekilde yaşıyorsak, bu, onun ve dava arkadaşlarının ödün vermeyen mücadelesi sayesinde olmuştur.

Onun genç nesillere miras bıraktığı değerler ve vizyon, Kıbrıs Türk halkının yolunu aydınlatmaya devam etmektedir. Denktaş’ın kararlılığı ve azmi, bizlere her zaman ilham kaynağı olacaktır. O’nun emaneti olan devletimize sahip çıkmak ve gelecek nesillere güçlü bir şekilde taşımak, hepimizin asli görevidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, halkımıza özgürlüğü armağan eden Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı saygı, minnet ve özlemle anıyor; aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.”