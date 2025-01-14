Çavuş: Dr. Fazıl Küçük’ün fikirleri, ulusal davada rehber olmaya devam ediyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, sadece mücadele yıllarında değil, sonrasında da halkına ilham kaynağı olan özgürlük ve varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün fikirlerinin bugün bile Kıbrıs Türkü’nün ulusal davasında rehber olmaya devam ettiğini belirtti.

Çavuş, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 41’inci ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesinin lider ismi, fedakâr bir hekim, ilkeli bir gazeteci ve büyük bir devlet adamı olan Dr. Fazıl Küçük’ü, ebediyete intikalinin 41’inci yıldönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Mesajında, Dr. Fazıl Küçük’ün, Kıbrıs Türk halkının tarihindeki en zorlu dönemlerde cesareti, kararlılığı ve ileri görüşlülüğü ile toplumu bir araya getirdiğine vurgu yapan Çavuş, Dr. Küçük’ün, halkına özgürlük, bağımsızlık ve eşitlik mücadelesinde yol gösteren bir lider olduğuna dikkat çekerek, Küçük’ün halkıyla kurduğu güçlü bağların, köy köy dolaşarak vatandaşların sorunlarına çözüm aradığı hekimlik günlerinden başladığını ve hayatının her anında devam ettiğini ifade etti.

Bakan Hüseyin Çavuş, mesajının devamında şunları kaydetti:

“Dr. Küçük, sadece mücadele yıllarında değil, sonrasında da halkına ilham kaynağı olmuş; Kıbrıs Türk halkının egemenliğini ve haklarını savunarak toplumun her kesiminden saygı görmüştür. O’nun fikirleri, bugün bile Kıbrıs Türkü’nün ulusal davasında rehber olmaya devam etmektedir. Bugün, Kıbrıs Türk halkı olarak egemenliğimizi, bağımsızlığımızı ve haklarımızı kararlılıkla savunurken, Dr. Fazıl Küçük’ün açtığı yolda ilerliyor; emanet ettiği mirası yaşatma sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Aziz hatırasını, onun ilkeleri ve idealleri ışığında yüceltmek ve gelecek nesillere aktarmak bizim en büyük görevimizdir. O’nun bizlere gösterdiği yolda yürümeye devam ederken, devleti yüceltme hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz.”

Çavuş mesajının sonunda, Dr. Fazıl Küçük’ü saygı, minnet ve özlemle andığını belirterek, “Onun hatırası önünde bir kez daha şükranla eğiliyoruz. Aziz ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.