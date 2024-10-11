Çavuş: Dünden daha güçlü, yarına umutla bakıyoruz

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 49’uncu kuruluş yıldönümünü kutluyor. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş kutlama mesajında “Ulusal Birlik Partisi, dünden daha güçlü, yarına daha umutla bakarak halkımızla birlikte yoluna emin adımlarla devam edecektir” ifadesini kullandı.

Kökleri Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihine dayanan, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın siyasal devamı niteliğindeki Ulusal Birlik Partisi’nin yıldönümünü büyük bir gurur ve onurla kutladıkları belirten Çavuş, şöyle dedi:

“11 Ekim 1975'te Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş ve dava arkadaşları tarafından temelleri atılan partimiz, o günden bu yana Kıbrıs Türk halkının özgürlük, egemenlik ve bağımsızlık mücadelesinde öncü rol üstlenmiştir.

Ulusal Birlik Partisi, yarım asra yakın tecrübesiyle, halkımızın her alanda kalkınmasını sağlamış, Anavatan Türkiye ile olan tarihsel bağlarımızı güçlendirmiş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasında hayati görevler üstlenmiştir. Bu misyonla halkın güvenini kazanarak, bugün de devletimizin yüceltilmesi ve halkımızın refahı için aynı azimle çalışmaya devam etmektedir”

Partinin bu önemli dönüm noktasında, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve onunla birlikte bu davaya katkı sunan tüm kahramanları saygı ve rahmetle andığını söyleyen Çavuş şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkının geleceği, refahı ve huzuru için mücadele eden tüm Ulusal Birlik Partili kardeşlerime ve gönüldaşlarıma sağlık, mutluluk ve başarı dolu yıllar diliyor; partimizin 49. kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum.

Ulusal Birlik Partisi, dünden daha güçlü, yarına daha umutla bakarak halkımızla birlikte yoluna emin adımlarla devam edecektir.”