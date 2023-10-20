Çavuş: “Dünya piyasasında fiyat bir gecede 20 eurodan 2 euroya düştü”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, son dönemlerde kamuoyunda sıkça tartışılan harup konusuna açıklık getirdi.

Selda İçer’e konuşan Çavuş, haruba verilen desteğin ilk olduğuna vurgu yaptı.

Pandemiden sonra dünyada harup çekirdeğinde ciddi bir azalma yaşanmasından dolayı değerinin arttığını ve harub çekirdeğinin ciddi talep gördüğünü anlatan Çavuş, “ Türkiye’deki harubun ağırlığının %32’si çekirdekten oluşur. Bizim ülkemizde ise harubun ağırlığının % 8-12’si çekirdekten oluşur. Özetle bizim harubumuzun en değerli noktası aromasıdır. O yüzden bizim çekirdek noktasında bir sıkıntımız var. Ancak esas sorun dünyadaki istikrarsız politikalardır.”dedi.

Bir gecede harubun değeri 20 eurodan 2 euroya düştü

Çavuş, Hindistan’ın harubun muadili olan kimyasal bir ürün üretmesinin 20 euro olan çekirdek fiyatını bir gecede 1,5-2 euroya kadar düşmesine neden olduğunu açıklayarak, geçen yıl alınan işlenmiş ürünün Binboğa Yem Fabrikası’nda durduğunu açıkladı.

“Binboğa’da 48 ton çekirdek var. Aynı zamanda özel bir firmanın elinde de 50 ton çekirdek durmaktadır. Bizim hassasiyetimiz bundan geliyor. Harup üretiminin devlet olarak devam etmesini istediğimiz için kilo başına 10 liralık destek veriyoruz ki bu, büyük bir destektir” diyen Hüseyin Çavuş, ilk kez bunu yaptıklarını amacın üreticiyi ayakta tutup harup ağaçlarının devamlılığını sağlamak olduğunu anlattı.

Bakan Çavuş, harubun borsasının İtalya’da açıldığını ancak bugün hala harup borsasının işlem görmediğini, Türkiye fiyatının 6 -8 tl olmasından dolayı üreticinin ürünü toplamadığını söyledi. Harubun çekirdeğinin ilerki yıllarda yeniden değer kazanacağına inandığını dile getiren Çavuş, ülkemizdeki harubun çekirdek yanında aromasının da değerlendirilebileceğini söyledi..

Harup alımı Pazartesi başlıyor

“ Kooperatifin kurmaya çalıştığı bir pekmez fabrikası var. Bunu üretici ile buluşturmak istiyoruz. Bu konuda Sayın Fikri Ataoğlu öncülük yapıyor, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçam ile birlikte. Bu fabrikayı hayata geçirip katma değerini ürünün yükselterek üreticiler için değerli bir noktaya getirmek istiyoruz.” diyen Çavuş, harup fiyatının 20 tl olarak açıklandığını ve Pazartesi alımların başlayacağını söyledi…

Binboğa konusu: Hükümet sözünü söyledi

Binboğa’nın açıklanan 10 tl’yi ödemeyeceği konusundaki tartışmaların sorulması üzerine de Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, “ Kim bu açıklamayı yaptı bilmiyorum ama hükümetin açıklama yapığı bir noktada başkalarının yapacağı açıklamanın önemi yoktur. Hükümet açıklamasını yapmıştır. Açıklanan 20 liranın 10 lirasını Binboğa, diğer 10 lirayı da biz ödeyeceğiz. Bunu eğer iyi bir hesap yapıp işleyebilirse bu onlara çok iyi bir destektir en az üretici kadar. O yüzden haruba normal oluşan piyasanın üzerinde bir fiyat verdik” dedi.