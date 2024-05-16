Çavuş: Et ithaline 19 Haziran’a kadar izin verdik

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş bayrama kadar dar gelirlinin ete ulaşabilmesi için bir miktar etin ülkeye getirmesine karar verdiklerini kaydetti.

BRT’de konuşan Bakan Çavuş, dün Kasaplar Birliği ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değinerek, birliğin taleplerinin bugün veya yarın değerlendireceğini kaydetti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş et ithali konusunda BRT’de katıldığı Burası Önemli programında değerlendirmelerde bulundu.

Çavuş, hükümetin ülkedeki vatandaşın gıda arzını ve ucuz et ihtiyacını karşılamak için gerekeni yaptığını ve yapmaya devam edeceğini kaydetti.

Bakan Çavuş hükümet olarak dar gelirlinin bayrama kadar ucuz ete ulaşabilmesi için 19 Haziran’a kadar bir miktar etin ülkeye ithal edilmesi için karar ürettiğini söyledi.

Bakan Çavuş dün Kasaplar Birliği ile yaptıkları görüşmede birliğin taleplerini dinlediklerini de ifade eden Bakan Çavuş, Birliğin taleplerini bugün veya yarın hükümete getirip değerlendireceklerini kaydetti.

Bakan Çavuş bu konuda hiçbir şey yapılmamış gibi söylemlerde bulunulmasını kabul etmediklerini de ifade ederek “Bu doğru bir söylem değildir “dedi.

İthal etin, TÜK üzerinden ülkeye getirileceğini, özel firmaların sözkonusu olmadığını belirten Çavuş, TÜK’ün -18 derecelik depolarda eti muhafaza edeceğini ve sağlıklı koşullarda piyasaya dağıtılacağını ifade etti.

Piyasa koşullarını iyileştirirken, üreticinin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini, herkesin ortak amacının vatandaşın ülkesinde kalarak, harcama yapması olduğunu vurgulayan Çavuş, Başbakan Üstel’in, geçmişte olmadığı kadar üreticiye büyük destek verdiğini dile getirdi ve “Sayın Başbakana teşekkür etmek gerekiyor” diye konuştu.