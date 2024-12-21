Çavuş: ''Geçmişte yaşanan acıları bir daha yaşamamak için mücadele sürecek''

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, geçmişte yaşanan acıları bir daha yaşamamak adına mücadeleyi sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.

Çavuş, Kıbrıs Türk halkının varoluş, onur ve özgürlük mücadelesinde sergilediği büyük fedakarlık ve cesareti bir kez daha anarak bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve derin bir saygıyla yâd etti.

21 Aralık 1963’te başlayan ve tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen kara günlerin, Kıbrıs Türk halkının benzersiz bir dayanışma ve kararlılık örneği sergileyerek varlığını korumak ve geleceğini savunmak için verdiği mücadelenin simgesi olduğunu kaydeden Çavuş, mesajında şunları da ifade etti:

“Topraklarımızı vatan yapan şehitlerimiz, gazilerimiz ve kahraman halkımız sayesinde bugün özgürce, huzur ve güven içinde yaşamaktayız.

Şehitlerimizin dökülen kanları, gazilerimizin azmi ve halkımızın direnişi, bizlere yalnızca bir vatan değil, aynı zamanda birlik, dayanışma ve fedakarlık ruhunu da miras bırakmıştır. Bu onurlu varoluş mücadelesi asla unutulmayacak, unutturulmayacaktır.

Bugün, egemen eşitlik temelinde uluslararası bir statüyle Kıbrıs Türk halkının haklarını koruma kararlılığımız tamdır. Geçmişte yaşanan acıları bir daha yaşamamak adına mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık ve huzur diliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”