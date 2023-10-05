Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Güzelyurt’ta gerçekleşen yer fıstığı hasadına katılarak incelemelerde bulundu.

Güzelyurt Belediyesi ile başlatılan işbirliği çerçevesinde bölgede tarımsal faaliyetlerin geliştirilerek çeşitliliğin artırılması ve piyasa ihtiyacının karşılanması yönünde yapılacak projeleri desteklediklerini vurgulayan Çavuş, yerli üretimin artırılması yönünde ekimi yapılan yer fıstığının ülke ekonomisine katkı sağlayacağını kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den gelen su ile birlikte ürün yelpazesinin geliştirilebilmesine katkı sağlayabileceği düşünülen bitkilerden biri olan yer fıstığı ürününün toprak yapısını zenginleştiren bir bitki olmasında dolayı da yapılan hasadın önemine vurgu yapan Çavuş, eskiden ekimi yaygın olan ancak işçilik giderinin yüksek olması nedeniyle üretimi bitme noktasına gelen bu ürünün yeniden yaygınlaşmasına katkı sağlayabileceğine belirtti.

Çavuş ayrıca, yer fıstığı üretiminde kullanılan alet ekipmanın da ülke tarımına kazandırılması ve çiftçilerin kullanımına sunulmasının tarımsal faaliyetler açısından önemli olduğunu söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından Türkiye Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleşen yer fıstığı adaptasyon deneme çalışmaları çerçevesinde Güzelyurt’ta biri yerli olmak üzere 5 farklı çeşit yer fıstığı ekimi gerçekleştirilmişti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş’a Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca, Bakanlık Müdürü Reşat Değirmenci, Su Dairesi Müdürü Tarkan Çeki ve Genel Tarım Sigorta Fonu Müdürü İpek Kızılduman eşlik etti.