Çavuş: Hal Yasası bir an önce uygulanmalı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, KKTC Seracılar Birliği üyelerini kabul etti.



Kabulde, üretimdeki sorunlar ele alınarak, pazarlama, hal yasası, üretim maliyetleri ve destekleri görüşüldü.



Bakan Çavuş, sektörde yaşanan işçi sorunlarının ivedilikle çözümü yönünde karar üretilmesi gerektiğini vurgulayarak, ülkenin ve üretimin gelişmesinde serada üretimin çok önemli olduğunu, bundan dolayı da seracılık faaliyeti yürüten üreticilerin her zaman yanında olacağını söyledi.



Hal yasasının bir an önce uygulanması gerektiğine vurgu yapan Çavuş, ülkenin gıda ihtiyacının karşılaması yönünde de üreticinin desteklenerek üretimin artırılması gerektiğini kaydetti.

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