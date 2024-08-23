Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Başbakan Ünal Üstel hükümeti döneminde tarım alanında atılan adımlara dikkat çekerek, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Kurultayı’nda oy kullanacakların bu gerçeklerin farkında olduğunu kaydetti.

Çavuş, “İktidarda ve istikrarla yola devam etme noktasında güçlü bir iradenin ortaya çıkacağından kuşkum yok.” dedi.

Bakan Çavuş, yaptığı yazılı açıklamada, tarihteki en büyük tarımsal desteklerin bu hükümet döneminde verildiğini ve bu kaynağın önemli bir bölümünün Başbakan Üstel’in girişimleri ile sağlandığını belirtti.

Tarımsal üretim desteklenmelerinde ilklerin başarılmasının da Başbakan’dan alınan güç ve güvenle olduğunu söyleyen Çavuş, atılan adımları şöyle açıkladı:

“İlk kez tropikal meyveler ayrıcalıklı desteklenmeye başlandı. İlk kez sebze ve sera üreticilerimize fide desteği veriyoruz. İlk kez yemeklik baklagil ve yağlık bitkileri ayrıcalıklı destekliyoruz. İlk kez münavebe desteği veriyoruz ve ilk kez anaç arı desteği veriyoruz.

Sayın Başbakanımız bitmeyen tüm projeleri tamamlayacağız demişti ve bu kararlılıkla 13 yıldır açılamayan süt toplama merkezlerini açtık.

Ve yine bir ilk; atık suyu tarıma kazandırarak 1200 dönümlük alanda Tohum Üretim Projesi’ni hayata geçirdik.”

Çavuş, çiftçinin, hayvancının, seracının, narenciyecinin ve navlun desteği alan tarımsal ürün ihracatçılarının alacaklarının söz verildiği gibi tam zamanında ödendiğini de vurgulayarak, bunların sağlanan kaynaklarla olduğunu kaydetti.

“Anavatan Türkiye ile Sayın Başbakanımızın kurduğu güvene saygıya ve karşılıklı işbirliğine dayalı samimi ilişkiler sayesinde, gerek imzalanan iktisadi ve mali işbirliği protokolleri gerekse özel antlaşmalarla üreticilerimize ciddi katkı sağladık.” diyen Çavuş, kredi verdiklerini, teşvik sağladıklarını, ekipman desteği ve hibe verdiklerini söyledi; üretenin ve üretimin yanında olduklarının altını çizdi.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilecek olan 40 bin tonluk, soğuk hava deposu projesinin de Başbakan Ünal Üstel’in etkin girişimleri sonucu gerçekleştirildiğine işaret eden Çavuş, açıklamasını şöyle sonlandırdı:

“UBP kurultayında oylarını kullanacak UBP üyeleri bu gerçeklerin farkında. O yüzden iktidarda ve istikrarla yola devam etme noktasında güçlü bir iradenin ortaya çıkacağından kuşkum yok.”